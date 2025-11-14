Vitor Roque em treino do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 14/11/2025 20:56

Rio - A 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai julgar Vitor Roque, atacante do Palmeiras, na próxima quarta-feira (19). Inicialmente, a sessão estava marcada para segunda (17) , mas os processos em pauta foram adiados.

O atacante foi denunciado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre "praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência". Se for condenado, ele pode pegar uma suspensão de cinco a dez jogos.

A denúncia aconteceu por causa do post homofóbico que o atacante fez após a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo por 3 a 2. Na ocasião, Vitor Roque, que tem o apelido de "Tigrinho", publicou a foto de um tigre mordendo um veado.