Vitor Roque em treino do PalmeirasCesar Greco / Palmeiras
Julgamento de Vitor Roque no STJD ganha nova data
Sessão que vai julgar o atacante do Palmeiras acontecerá na quarta-feira (19)
Técnico que levou a Bolívia à Copa do Mundo de 1994 morre aos 72 anos
Segundo a imprensa local, ele morreu nesta sexta-feira, vítima de um problema cardíaco
Croácia supera Ilhas Faroe e Luka Modric disputará sua quinta Copa do Mundo em 2026
Algoz do Brasil em 2022 venceram as Ilhas Faroe por 3 a 1, nesta sexta-feira (14)
Memphis deixa Holanda a um ponto da Copa com empate na Polônia; Woltemade encaminha vaga alemã
Time de Van Gaal saiu atrás no placar, mas buscou a igualdade no marcador
Pesquisa da CBF reforça torcida do Flamengo como a maior do Brasil
Rubro-Negro segue com boa vantagem em relação ao Corinthians, segundo colocado
CBF assina com empresa para implantação do impedimento semiautomático a partir de 2026
Tecnologia vai estar disponível em jogos do Brasileirão Série A e da Copa do Brasil de 2026 e 2027
