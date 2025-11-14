Cristiano Ronaldo e Van der Vaart foram companheiros no Real Madrid no fim da década de 2000 - AFP

Cristiano Ronaldo e Van der Vaart foram companheiros no Real Madrid no fim da década de 2000AFP

Publicado 14/11/2025 18:24

Holanda - Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, ainda é tema de debate na Europa após a expulsão no jogo decisivo de Portugal pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, na derrota por 2 a 0 para a Irlanda, nesta quinta-feira (13).

Em meio à repercussão, o ex-meia Rafael van der Vaart, que atuou no Real Madrid no fim dos anos 2000, comentou sua convivência com o português no programa holandês "Vandaag Inside". O ex-companheiro detalhou sua relação com o restante do elenco.

"Ele era um fenômeno. Se não marcasse um gol, ficava mal-humorado", disse.

"Ele (Cristiano Ronaldo) era um ótimo companheiro de equipe, mas você não o via muito. Ele só estava ocupado consigo mesmo", completou.

O ex-jogador, que chegou ao clube espanhol na mesma época em que Cristiano foi contratado junto ao Manchester United, lembrou que o astro impressionava diariamente pela técnica nos treinos e afirmava que, quando não marcava, demonstrava mau humor. Segundo ele, a qualidade do atacante era tão superior que dizia não alcançar “nem 5%” do nível exibido pelo camisa 7.



Van der Vaart citou também o lado vaidoso do português, mencionando que sua bolsa de higiene tinha mais produtos do que a de todos os companheiros juntos. Em tom de brincadeira, acrescentou que CR7 “comeria a si mesmo” se fosse “feito de chocolate”.

O ex-meia, revelado pelo Ajax e destaque no Hamburgo antes de chegar ao Real Madrid, permaneceu apenas duas temporadas no clube espanhol, com a Supercopa de 2008 como principal conquista. Posteriormente, passou por Tottenham e outras equipes até encerrar a carreira em 2019, no Esbjerg, da Dinamarca.

Ainda em atividade e em busca de sua sexta Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo está suspenso da próxima partida de Portugal pelas eliminatórias. Válida pela última rodada do grupo F, a equipe lusitana encara a Armênia, no domingo (16), às 11h (de Brasília), em Porto.