Publicado 14/11/2025 10:12

presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. O dirigente, responsável pela denúncia de esquema de apostas que resultou na operação Penalidade Máxima, vê o resultado final do julgamento do atacante do Flamengo como um caso de impunidade.

"Um atleta da envergadura que é o Bruno Henrique punido com a multa de R$ 100 mil, insignificante para o salário mensal dele (...) E quando a gente trata do certo ou errado, nós não podemos ter cor de camisa, não podemos ter condição social nem nada. A punição ficou muito branda. Para falar a verdade, não teve punição, senhores”, afirmou em vídeo postado na noite de quinta-feira (13), nas redes sociais.



O STJD puniu inicialmente Bruno Henrique por infração do artigo 243 A (atuar, de forma contrária à ética desportiva), em primeira instância. Entretanto, o Pleno do Tribunal acatou a sugestão da defesa do Flamengo, que apontou apenas infração do artigo 191 (descumprimento de regulamentos de competição), por dar informação privilegiada a apostadores. Afinal, ele avisar o irmão que receberia cartão amarelo contra o Santos, no Brasileirão de 2023.



Para Hugo Jorge Bravo, o caso do jogador rubro-negro tem comparação com as punições mais duras aos jogadores envolvidos nas investigações da Operação Penalidade Máxima, de 2022.



“Nessa operação tivemos ali um exemplo, Gabriel Domingos, um atleta do do Vila Nova, que foi punido 720 dias. E se a gente faz um paralelo com a punição do atleta Bruno Henrique. E não somente a deles, mas em outros atletas da Operação Penalidade Máxima, existe uma desproporção, uma incoerência entre punições”, analisou.



Apesar da comparação, os casos são diferentes. Isso porque, Bruno Henrique recebeu o cartão amarelo em comum acordo com o Flamengo, para cumprir suspensão automática contra o Fortaleza e estar livre para enfrentar o Palmeiras.



Já os envolvidos na Penalidade Máxima combinaram com apostadores de influenciar a partida e receberam dinheiro por isso.