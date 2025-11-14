Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/11/2025 08:30 | Atualizado 14/11/2025 08:38

Inglaterra - Carlo Ancelotti terá a missão de ser o primeiro técnico estrangeiro a comandar o Brasil em uma Copa do Mundo. A inspiração do técnico é uma derrota dolorida para os seus conterrâneos: a de 1994. O comandante vê a equipe comandada por Carlos Alberto Parreira como inspiração para a montagem para o próximo Mundial.

"A história da última vitória da Seleção está focada na defesa. Um time com uma individualidade fantástica, que gostava do jogo... Lembro de 94, um time com dois volantes, muito fechado atrás e com Bebeto e Romário para fazer a diferença. Isso que penso para o Mundial. Uma defesa sólida ajuda os jogadores de qualidade a fazer a diferença", disse em coletiva.

Apesar do "climão" depois de declarações contra os técnicos estrangeiros feitas por Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira, na última semana em um fórum de treinadores brasileiros, Ancelotti se disse muito feliz com a recepção no Brasil.

"É muito bom para mim, é um trabalho diferente e de observação, o que tem sido muito bom. Tenho a oportunidade de trabalhar em um ambiente muito bom, conhecer outro país, o Brasil é fantástico e a recepção foi espetacular. Estou muito contente, satisfeito e ciente de que o objetivo que trabalhamos é muito importante para nós e para todo o país. Trabalhamos com motivação grande e confiança, com a ideia de poder ganhar", concluiu.

O Brasil vai entrar em campo nos seus últimos desafios do ano. No próximo sábado, a Seleção enfrenta o Senegal, às 13h (de Brasília). Depois, na próxima terça-feira, entra em campo diante da Tunísia às 15h30 (de Brasília). Os dois jogos são amistosos preparatórios para a Copa.