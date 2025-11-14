Thiago Andrade projetou GFTeam Porto forte na Eurocup 2025 - (Foto: Reprodução)

Thiago Andrade projetou GFTeam Porto forte na Eurocup 2025 (Foto: Reprodução)

Publicado 14/11/2025 08:00

A contagem regressiva para a Eurocup 2025 da ISBJJA, que será realizada no próximo dia 22 de novembro, em Coimbra (POR), já começou, e a GFTeam Porto está entre as equipes mais aguardadas do torneio. O evento - que tem inscrições abertas em www.isbjja.com - marcará o encerramento do atual Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, reunindo algumas das principais academias da Península Ibérica em um grande festival técnico que promete movimentar o cenário europeu da arte suave.



Líder da GFTeam Porto, o faixa-preta Thiago Andrade destacou o excelente momento vivido pela equipe ao longo do ano e projetou uma participação de destaque em Coimbra. “Tem sido um ano muito bom, muito positivo. Começou bastante promissor, com medalhas em um grande campeonato em Lisboa, e depois em quase todos os outros brigamos pelo pódio. Em alguns entramos como favoritos, confirmando ainda mais o que já é uma realidade para a GFTeam onde quer que ela esteja”, afirmou.

O crescimento da equipe em Portugal, vale citar, foi outro ponto ressaltado por Thiago, que vê o trabalho sendo consolidado dentro e fora dos tatames. “A GFTeam Porto em si tem crescido cada vez mais. Hoje temos três filiais: a sede fica na Maia, mas temos também em Castelo da Maia, Bonfim - no centro do Porto -, além de uma em Póvoa de Varzim. Num todo, a GFTeam cresce bastante em Portugal, como já era esperado, com diversas academias espalhadas pelo país: o topo”, destacou o professor.A presença de grandes escolas e o aumento da competitividade nos eventos locais têm sido reflexo direto da expansão do Jiu-Jitsu no território português. E na Eurocup 2025, claro, não será diferente: “A chegada de grandes equipes está diretamente ligada ao crescimento do esporte, com cada vez mais academias e campeonatos. Hoje em dia é super natural você ver portugueses em grandes lutas de todas as categorias, do kids ao master. Então, o nível dos atletas está cada vez mais alto. E a tendência é só aumentar”, pontuou Thiago.Outro ponto mencionado pelo líder da GFTeam Porto foi o fortalecimento do trabalho desenvolvido pela ISBJJA, entidade organizadora do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu - que vai para sua quarta edição em 2026. “Vejo o trabalho da federação se solidificando. Está ganhando cada vez mais corpo e vem agregando muito ao nível das competições e ao Jiu-Jitsu do país em si. E torcemos para ficar cada vez maior".Com peso 3 no ranking, a Eurocup ainda tem papel decisivo no Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu 2025, funcionando como uma etapa-chave para os competidores que sonham em ganhar as passagens internacionais para disputar o Mundial 2026 da ISBJJA, no Rio de Janeiro, Brasil. Ao todo, quatro atletas serão premiados.Outro grande atrativo do evento será o seminário exclusivo com o Mestre Reyson Gracie, figura lendária do Jiu-Jitsu e representante direto da família que fundou a arte suave. A presença de Reyson é vista como um momento histórico para a ISBJJA, e todos os inscritos terão a chance de aprender diretamente com uma das fontes da linhagem Gracie.Quanto à preparação da sua equipe, Thiago reforçou que o time mantém uma rotina completa de treinos, independente do calendário competitivo. “A preparação aqui é constante, nunca para uma competição em si. Essa é a nossa visão. Claro que antes do campeonato a gente define alguns detalhes, estratégias de luta, regras e etc., mas a preparação em si ocorre todos os dias”, explicou o faixa-preta, que completou:“A gente vai pra Eurocup para brigar pelo pódio, com vários atletas medalhando, que é o que a gente merece, em uma disputa saudável com outras grandes equipes”, encerrou.As inscrições para o campeonato, vale lembrar, seguem abertas no site www.isbjja.com até 18/11 e a procura tem sido intensa. Com a definição do ranking, premiações atrativas e a presença ilustre de Reyson Gracie, a Eurocup 2025 da ISBJJA promete fechar o Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu com chave de ouro.