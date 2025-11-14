Pedro Costa foi jornalista da Rádio Globo e da SuperRádio TupiDivulgação

Rio - O rádio e o jornalismo do Rio de Janeiro estão de luto. Morreu, nesta quinta-feira (13), o radialista Pedro Costa, bastante conhecido por sua trajetória dentro da área esportiva na Rádio Globo e também na SuperRádio Tupi. A causa não foi divulgada.
Durante os anos de 1990, apresentou o programa "Panorama Esportivo", ao lado de Gilson Ricardo, que morreu em 2023.
O jornalista também marcou época em programas televisivos. Durante os anos de 1990 e 2000, integrou a bancada do "Mesa Redonda", apresentado por José Carlos Araújo depois dos jogos do fim de semana, na CNT.
Formado também em Direito, Pedro Costa foi, ainda, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Rio de Janeiro (ACERJ).
 
 