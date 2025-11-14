Pedro Costa foi jornalista da Rádio Globo e da SuperRádio TupiDivulgação
Morre Pedro Costa, figura marcante do rádio no Rio
Jornalista trabalhou nas rádios Globo e Tupi
Ancelotti vê Seleção de 1994 como exemplo para sua equipe: 'Defesa sólida'
Treinador afirmou que tem tido 'recepção espetacular' no Brasil
Corinthians tem interesse na contratação de Michael, atacante do Flamengo
Jogador, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2028
GFTeam Porto mira pódio na Eurocup 2025 da ISBJJA e celebra crescimento do Jiu-Jitsu em Portugal
Faixa-preta de Jiu-Jitsu, Thiago Andrade comentou sobre momento da GFTeam Porto e evolução da arte suave no cenário português
Problemas físicos colocam em xeque futuro de campeões da Libertadores pelo Fluminense
Jogadores não conseguem emplacar na temporada
Morre Pedro Costa, figura marcante do rádio no Rio
Jornalista trabalhou nas rádios Globo e Tupi
Paquetá revela que negociou com Flamengo e admite desejo de retornar
Jogador abriu o jogo pela primeira vez após ser absolvido de acusações na Inglaterra
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.