Leidy Cardozo é musa do Olimpia

O Dia
Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, tem um corpo sensual e faz muitos sucesso nas redes sociais. A beldade gosta de ser notada também nas ruas e diz que não costuma passar desapercebida: "Todos os homens me olham".
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo participou de corrida - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
"Adoro ser observada. Ninguém se veste assim para passar despercebida, embora, com a beleza que tenho, eu não vá passar despercebida por ninguém, modéstia à parte, como se costuma dizer", disse em entrevista ao site "Popular".
Dona de um corpo escultural, Leidy Cardozo tem mais de 261 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@leidycardozopy).