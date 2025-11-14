Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram
Musa do Olimpia afirma que nunca passa desapercebida: 'Todos os homens me olham'
Leidy Cardozo tem mais de 261 mil seguidores no Instagram
Fora dos planos, Vasco libera zagueiro para procurar novo clube
Jogador, de 29 anos, não será relacionado para os últimos jogos do ano
Ancelotti vê Seleção de 1994 como exemplo para sua equipe: 'Defesa sólida'
Treinador afirmou que tem tido 'recepção espetacular' no Brasil
Corinthians tem interesse na contratação de Michael, atacante do Flamengo
Jogador, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2028
GFTeam Porto mira pódio na Eurocup 2025 da ISBJJA e celebra crescimento do Jiu-Jitsu em Portugal
Faixa-preta de Jiu-Jitsu, Thiago Andrade comentou sobre momento da GFTeam Porto e evolução da arte suave no cenário português
Problemas físicos colocam em xeque futuro de campeões da Libertadores pelo Fluminense
Jogadores não conseguem emplacar na temporada
