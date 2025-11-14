Messi tem contrato com o Inter Miami até 2028 e volta ao Barcelona é difícilDivulgação / Inter Miami

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Barcelona voltou a discutir uma forma permanente de homenagear Lionel Messi no Camp Nou. Segundo o presidente Joan Laporta, o clube trabalha para ter uma estátua do craque argentino na entrada do estádio, projeto que ainda precisa do consentimento do jogador.
Laporta explicou que a proposta só será apresentada quando estiver totalmente definida. "Nós, como torcedores do Barça, adoraríamos ter uma estátua em homenagem a Lionel Messi no novo estádio, onde todas as lendas do Barça estão sepultadas", afirmou o dirigente.
Leia mais: Ancelotti vê Seleção de 1994 como exemplo para sua equipe: 'Defesa sólida'

Outras estátuas do Barcelona

O Camp Nou já abriga homenagens a dois nomes históricos. Johan Cruyff, ícone entre 1973 e 1978 além de técnico histórico, e László Kubala, que marcou época entre 1951 e 1961, têm estátuas instaladas na área externa.

Visita recente de Messi

No domingo (9), Messi visitou de surpresa o Camp Nou em obras durante a noite, sem aviso prévio. Laporta contou que não sabia da ida do argentino ao local, mas aprovou a atitude do jogador do Inter Miami.
O dirigente ainda admitiu a necessidade de se fazer uma partida de despedida, como deseja o caraque argentino, que saiu em 2021 ao fim do contrato. Entretanto, Laporta reforçou que não é o momento de discutir um eventual retorno ao clube.