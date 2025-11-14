Popó e Whindersson Nunes se enfrentaram pelo FMS em 2022, em grande combate (Foto: Reprodução/YouTube)
Por meio dos stories em seu Instagram, Popó compartilhou o pôster da primeira edição do Fight Music Show, realizada em janeiro de 2022, quando enfrentou o humorista piauiense em uma luta de exibição que terminou empatada após oito rounds. Na legenda, o baiano foi direto: “Seria uma boa apresentação da minha despedida, Whindersson Nunes”, marcando o comediante na publicação.
Encerramento com respeito
A escolha de Whindersson como oponente para a despedida não parece ter sido casual. Após a repercussão negativa da briga com Wanderlei, Popó busca um encerramento mais simbólico e harmonioso de sua carreira — e nada mais adequado do que enfrentar alguém com quem mantém uma relação de respeito e admiração mútua. A luta contra o influenciador foi um marco na retomada da popularidade de Popó, que viu suas redes sociais explodirem em alcance após o evento.
Além do apelo emocional, o duelo também carrega um potencial comercial expressivo. Whindersson é um dos maiores nomes da internet brasileira, com enorme capacidade de atrair público de diferentes nichos. Uma revanche entre os dois, portanto, seria perfeita para unir entretenimento, nostalgia e marketing esportivo — fórmula que o Fight Music Show já explora com sucesso ao misturar atletas consagrados e celebridades em duelos de exibição.
Do adeus frustrado ao último show
Em outubro, durante coletiva do Fight Music Show, Popó havia declarado que jamais voltaria a lutar após o episódio com Wanderlei Silva, afirmando sentir vergonha pelo tumulto e pela repercussão do incidente. Entretanto, pouco mais de um mês depois, o tom mudou. Agora, a ideia de uma despedida em clima de festa parece agradar ao baiano, que pretende encerrar sua trajetória em alta — e não sob o peso da polêmica.
Se a revanche realmente sair do papel, ela deve marcar a última aparição de Popó nos ringues, consolidando uma carreira que o transformou em ídolo nacional e referência no boxe brasileiro. Resta saber se Whindersson Nunes aceitará o convite e se os bastidores do Fight Music Show conseguirão transformar o desejo do tetracampeão em um espetáculo à altura de sua história.
