Popó e Whindersson Nunes se enfrentaram pelo FMS em 2022, em grande combate (Foto: Reprodução/YouTube)

Publicado 14/11/2025 10:00

Após anunciar a aposentadoria em meio à polêmica confusão com Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2, Acelino “Popó” Freitas parece disposto a voltar aos ringues para um último ato. O tetracampeão mundial de Boxe revelou, nesta semana, o desejo de realizar uma luta de despedida — e o nome escolhido para o possível adeus é o de um velho conhecido: Whindersson Nunes.



Por meio dos stories em seu Instagram, Popó compartilhou o pôster da primeira edição do Fight Music Show, realizada em janeiro de 2022, quando enfrentou o humorista piauiense em uma luta de exibição que terminou empatada após oito rounds. Na legenda, o baiano foi direto: “Seria uma boa apresentação da minha despedida, Whindersson Nunes”, marcando o comediante na publicação.