Lamine Yamal em jogo do Barcelona - Divulgação / Barcelona

Lamine Yamal em jogo do BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 14/11/2025 11:42

Espanha - O atacante Lamine Yamal, de 18 anos, viveu na temporada passada um momento sublime, sendo um dos principais destaques do Barcelona e da seleção espanhola campeã da Eurocopa. Porém, desde que se tornou maior de idade, o jovem vem sendo destaque por sua vida extracampo e suas atuações tiveram oscilação. Na opinião de Javier Clemente, que comandou a Espanha nas Copas de 1994 e 1998, o atleta já precisa repensar a carreira.

"Como jogador ele é muito bom, mas o problema é que se em sua vida pessoal não leva um comportamento correto como esportista, não vai durar muito. Isso está claro. Não vão permitir", disse à rádio "Cadena SER".

A última polêmica envolvendo Yamal foi no seu corte da seleção da Espanha. A federação anunciou que o atacante foi desconvocado depois de o Barcelona realizar um tratamento no jogador sem comunicar à entidade.

Na opinião do ex-treinador da seleção espanhola, o próprio estilo de jogo de Lamine Yamal precisa ser corrigido. Ele crê que sua queda de produção tem a ver com isso.



"Ele faz coisas brilhantes, mas os rivais já sabem como ele joga, sabem como vê-lo. Sabem que ele é um dos jogadores que não se pode deixar jogar, porque tem tanta qualidade que pode fazer muitas coisas. Terá marcações e vigilâncias muito especiais", concluiu.