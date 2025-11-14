John Textor é acionista majoritário da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Rio - Com um planejamento diferente para a próxima temporada, o Botafogo também irá passar por uma redução na folha salarial. De acordo com informações do portal "GE", o Alvinegro tem a necessidade de enxugar em cerca de 30% os vencimentos do atual elenco.
A equipe carioca tem a contratação de volante como prioridade. O entendimento é que Gregore, que se transferiu no meio da temporada para o Al-Rayyan, do Catar, não teve reposição.
Porém, a tendência é que o Alvinegro busque nomes à custo zero ou apostar com valores de investimento menor. O entendimento é que boa parte do grupo vitorioso de 2024 foi formado desta forma. A contratação de Igor Jesus é vista como o episódio de maior sucesso.
Perto de disputar mais uma Libertadores, o Botafogo aposta no amadurecimento de peças que fazem parte do elenco como Álvaro Montoro e também da evolução de nomes trazidos nesta temporada como o volante Danilo para ter um grupo forte no ano que vem.
