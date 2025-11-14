John Textor - Vítor Silva / Botafogo

John Textor Vítor Silva / Botafogo

Publicado 14/11/2025 17:28

França - John Textor fez mudanças na Eagle Football Holdigns. Segundo o jornal francês 'L'Équipe', a atual presidente do Lyon, Michele Kang, e outros foram destituídos dos seus cargos.

Além dos dois, Alexander Bafer, David Horin, Jean-Pierre Conte e Oliver Lynn foram afastados. Em comunicado à imprensa, a Eagle anunciou que Jordan Fiksenbaum, Kevin Weston, René Eichenberger, Frank Patterson e Shahrad Tehranchi foram nomeados para assumir os cargos.

O jornal francês afirma que o afastamento pode ser ainda maior por causa do processo com a Iconic. Em outubro, o fundo americano conseguiu, no tribunal britânico, uma ordem de pagamento de 90 milhões de dólares (cerca de R$ 480 milhões) do empresário. O americano recorre da decisão.

Em caso de manutenção da decisão, John Textor se verá obrigado a abrir mão de sua participação da Eagle Football.

Com o americano afastado do Lyon desde abril, a saída de Michelle Kang do conselho não afetará o dia a dia do clube francês. A equipe vive uma reformulação financeira, após se livrar da punição de rebaixamento para a segunda divisão por descumprimento de regras de contabilidade.