John Textor Vítor Silva / Botafogo
Textor faz mudanças na Eagle com saídas de Michele Kang e outros investidores
Americano nomeou cinco novos nomes para o conselho de administração
Botafogo planeja enxugar folha salarial em até 30% para o ano que vem
Alvinegro terá planejamento diferente das últimas temporadas
Botafogo segue diretriz do grupo Eagle e amplia busca por talentos na África
Clube envia olheiros para o continente em busca de jovens promessas
Por vaga na Libertadores, Botafogo se reapresenta de olho na reta final do Brasileiro
Glorioso iniciou a preparação para encarar o Sport, na terça-feira (18)
Barboza celebra sequência e ressalta confiança no Botafogo: 'Temos feito bons jogos'
Zagueiro vê o Glorioso no caminho certo pela vaga na Libertadores de 2026
Destaque do Mundial Sub-20 e recuperado de lesão, Barrera deve ter chances na reta final de 2025
Botafogo contratou colombiano no meio do ano
