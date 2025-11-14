John Textor Vítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
França - John Textor fez mudanças na Eagle Football Holdigns. Segundo o jornal francês 'L'Équipe', a atual presidente do Lyon, Michele Kang, e outros foram destituídos dos seus cargos.
Leia: Botafogo planeja enxugar folha salarial em até 30% para o ano que vem
Além dos dois, Alexander Bafer, David Horin, Jean-Pierre Conte e Oliver Lynn foram afastados. Em comunicado à imprensa, a Eagle anunciou que Jordan Fiksenbaum, Kevin Weston, René Eichenberger, Frank Patterson e Shahrad Tehranchi foram nomeados para assumir os cargos.
O jornal francês afirma que o afastamento pode ser ainda maior por causa do processo com a Iconic. Em outubro, o fundo americano conseguiu, no tribunal britânico, uma ordem de pagamento de 90 milhões de dólares (cerca de R$ 480 milhões) do empresário. O americano recorre da decisão. 
Confira: Barboza celebra sequência e ressalta confiança no Botafogo: 'Temos feito bons jogos'
Em caso de manutenção da decisão, John Textor se verá obrigado a abrir mão de sua participação da Eagle Football.
Com o americano afastado do Lyon desde abril, a saída de Michelle Kang do conselho não afetará o dia a dia do clube francês. A equipe vive uma reformulação financeira, após se livrar da punição de rebaixamento para a segunda divisão por descumprimento de regras de contabilidade.