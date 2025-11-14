Troféu da Copa do Mundo: edição de 2026 terá pela primeira vez 48 seleções - Fabrice Coffrini / AFP

Troféu da Copa do Mundo: edição de 2026 terá pela primeira vez 48 seleçõesFabrice Coffrini / AFP

Publicado 14/11/2025 11:23

As Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 podem definir nesta sexta-feira mais dois classificados para o Mundial do ano que vem. Holanda, do corintiano Memphis Depay, e Croácia têm chances de garantir vagas diretas ainda nesta rodada



No Grupo G, a líder Holanda, com 16 pontos, e a Polônia, segunda colocada com 13, duelam em confronto direto nesta sexta-feira, às 16h45, no Estádio Nacional de Varsóvia. Para os holandeses, uma vitória já garante um lugar na Copa do próximo ano.



No Grupo L, a liderança está com a Croácia, que tem 16 pontos, três a mais que a República Tcheca, com 13, mas que tem um jogo a mais. Nesta sexta, às 16h45, os croatas enfrentam em casa Ilhas Faroé e, caso vençam, conquistam classificação direta no Mundial.



Até o momento, 29 das 48 vagas para a Copa do Mundo de 2026 já foram preenchidas. América do Sul, Ásia, África e Oceania já definiram todos os classificados, enquanto Europa e Américas do Norte, Central e Caribe ainda estão com a disputa da fase regular das Eliminatórias.



As seleções já classificadas para a Copa do Mundo



1 - África do Sul (África)



2 - Arábia Saudita (Ásia)



3 - Argélia (África)



4 - Argentina (América do Sul)



5 - Austrália (Ásia)



6 - Brasil (América do Sul)



7 - Cabo Verde (África)



8 - Canadá (país-sede)



9 - Catar (Ásia)



10 - Colômbia (América do Sul)



11 - Coreia do Sul (Ásia)



12 - Costa do Marfim (África)



13 - Egito (África)



14 - Equador (América do Sul)



15 - EUA (país-sede)



16 - França (Europa)



17 - Gana (África)



18 - Inglaterra (Europa)



19 - Irã (Ásia)



20 - Japão (Ásia)



21 - Jordânia (Ásia)



22 - Marrocos (África)



23 - México (país-sede)



24 - Nova Zelândia (Oceania)



25 - Paraguai (América do Sul)



26 - Senegal (África)



27 - Tunísia (África)



28 - Uruguai (América do Sul)



29 - Uzbequistão (Ásia)