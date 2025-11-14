Paulo Nunes recusou proposta da Band para seguir na Globo - Reprodução

Publicado 14/11/2025 12:55

Rio- Além de decidirem a Libertadores, Palmeiras e Flamengo estão em uma disputa direta pelo título do Brasileirão. Paulo Nunes, que atuou pelos dois clubes, analisou o duelo e apontou qual equipe vive melhor momento.





Leia mais: Cristiano Ronaldo pode perder jogos da Copa de 2026 por expulsão nas Eliminatórias De acordo com o comentarista, em live na ‘Ge TV’, o time do Rubro-Negro é melhor. Por um outro lado, o clube paulista tem boas reações quando precisa.

“Sempre falei que para mim é uma final épica das duas equipes, históricas. Acima de tudo, é a final do século. São duas equipes muito boas, trabalharam para isso. O Flamengo é um time individualmente melhor que o Palmeiras, mas o Palmeiras é muito coletivo, tem um treinador que entende. Muda quando tem que mudar”, disse Paulo Nunes.



“São dois times que tem jogadores cascudos, que conseguem em um jogo decisivo, em um jogo só, mostrar o seu melhor. Aí, o jogo pode se tornar muito bom para a gente que vai trabalhar. É aberto, não tem essa. Pode ir para os pênaltis, ser 3 a 2, 2 a 1. Eu tenho certeza que teremos gols nessa final”, finalizou.



Assim como em 2021, quando o Verdão foi campeão, Flamengo e Palmeiras voltam a decidir a Libertadores em 2025. No encontro mais recente, o Palmeiras saiu vitorioso. A final em Lima, marcada para 29 de novembro, apontará o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetracampeonato continental.

