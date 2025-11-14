Casemiro em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/11/2025 12:34

Rio - De volta à seleção brasileira com a chegada de Carlo Ancelotti, Casemiro, de 33 anos, foi capitão na última Data Fifa. O volante, que irá disputar a sua terceira Copa do Mundo, crê que está vivendo o fim do seu ciclo com a "Amarelinha", mas acredita que o atual grupo tem outras lideranças importantes.

"Vai chegar um momento que vou ter que passar [o bastão] (risos). E acho que não está muito longe. Mas, sim, tem jogadores que vêm crescendo, evoluindo, principalmente nessa liderança. O Marquinhos, por exemplo, é bastante líder. Se ele quiser, pode jogar mais uma Copa do Mundo", disse em entrevista à "ESPN".

Atualmente no Manchester United, Casemiro trabalhou com Ancelotti no Real Madrid, sendo campeão europeu ao lado do italiano. O volante crê que a seleção brasileira tem lideranças em diversos setores do campo.

"O Raphinha é um cara que vem tendo um peso importante. O Bruno Guimarães é outro cara que vem começando... É o capitão do Newcastle, já vem pegando um pouco mais essa liderança. Temos jogadores. Alguns já são os líderes, da minha idade, como o Alisson, que é goleiro e dá para estender um pouco mais. Temos diferentes exemplos, diferentes líderes, mas bons exemplos", completou.