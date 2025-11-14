Carlo Ancelotti conversa com os jogadores em último treino da seleção brasileira antes de amistoso com Senegal - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/11/2025 12:59

A seleção brasileira teve um ciclo conturbado, mas caminha para finalmente ter uma definição de time para a Copa do Mundo de 2026. Após alguns testes, Carlo Ancelotti admite que já tem uma ideia da escalação titular, apesar de algumas dúvidas em certas posições. Ainda assim, a formação tática já está praticamente definida.



"Faltam seis meses para a Copa do Mundo. Podem-se passar muitas coisas, lesões barrarem um pouco a condição física dos jogadores. A ideia que tenho da equipe final é bastante clara. Faltam algumas posições. É a luta entre os jogadores”, disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira (14).



A formação ideal do Brasil

Pela ideia do treinador italiano, a seleção brasileira tem como pilar seus dois volantes, e seguirá com uma espécie de 4-2-3-1, já utilizada nas últimas partidas. E que pretende repetir no amistoso de sábado (15), às 13h (de Brasília), contra Senegal, em Londres, na Inglaterra.

"Em todas as vezes que a equipe jogou com dois volantes, as coisas saíram bem. Agora, esse é o melhor sistema, na minha opinião. Porque temos jogadores muito fortes na frente. Mas não posso descartar outros sistemas, que podem ser menos ofensivos, mas mais sólidos atrás", explicou.



Os dois volantes em questão são Casemiro e Bruno Guimarães, que já se firmaram como titulares. Já outros jogadores ainda precisam mostrar serviço para a reserva dos dois.



"São muito importantes, têm feito bons jogos com qualidade e confio muito neles. Temos que encontrar jogadores que possam jogar nesta posição e por isso o Fabinho está aqui. Estou contente com os treinos, vamos ver se ele tem minutos", disse Ancelotti.



As principais dúvidas de Ancelotti

Outros posições que geram dúvida são as duas laterais, enquanto o ataque já tem os jogadores mais sedimentados na equipe. Para a direita, Éder Militão será testado, enquanto Alex Sandro ganhará uma chance na esquerda.



"Militão tem um perfil diferente dos outros laterais direitos, pode ser Wesley ou Vanderson. Vou pedir algo de diferente qualidade e maneira de jogar. É uma opção que podemos ter na Copa do Mundo, de dar mais solidez ao time atrás", explicou.



A provável escalação da seleção brasileira



Diante desse pensamento de Ancelotti, a equipe testado nos últimos dias e que deve ser a titular contra Senegal é: Ederson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo.