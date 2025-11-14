Câmara conclui votação de projeto sobre streaming; texto vai ao Senado Valter Campanato/Agência Brasil
A pesquisa ainda revelou que 78% dos entrevistados torcem para algum clube. Além disso, 41% da população nacional têm o hábito de consumir programas de debate sobre futebol e "mesas redondas", seja pela televisão, pelo rádio ou plataformas de streaming.
Com relação à frequência em estádios, 19% dos brasileiros afirmam que comparecem aos locais para verem as partidas. A maioria (59%), porém, nunca sentou nas arquibancadas de um estádio.
"De maneira geral, o futebol segue sendo a paixão nacional. O mundo hoje oferece diversas formas, sejam as mais tradicionais ou as modernidades da tecnologia, para se acompanhar, se informar, viver esse esporte. Estamos buscando aperfeiçoar as experiências, conquistar o torcedor para que vá a campo acompanhar o espetáculo, se entreter, vivenciar a experiência social que é uma partida de futebol, que desperta paixões, emoções, une e agrega pessoas", disse o presidente da CBF, Samir Xaud.
O dirigente ainda exaltou a modalidade e a paixão dos torcedores do País. "Essa é a essência do esporte, que está na alma do brasileiro", completa o mandatário.
