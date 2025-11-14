Cleber MachadoReprodução/Record

Rio - A Record decidiu não avançar para tentar comprar os direitos de transmissão da Libertadores e da Sul-Americana de 2027 a 2030. Segundo a "Folha de São Paulo", a emissora recuou por temer prejuízo financeiro.
As propostas pelos direitos foram enviadas à Conmebol no início desta semana. Sem a Record, Globo, CazéTV, SBT, Disney e Paramount seguem na disputa e já apresentaram suas ofertas.
Na TV aberta, o mais provável é que a Libertadores siga com a Globo. Os outros pacotes, na TV paga, ainda têm futuro incerto, mas a tendência é que a Disney fique com um deles.
A prioridade na escolha dos jogos será definida posteriormente pela Conmebol. A entidade pretende esperar a confirmação dos vencedores da licitação.