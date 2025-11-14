César Lucena comanda o time do Sport interinamente - Paulo Paiva/ Sport Recife

Publicado 14/11/2025 16:32 | Atualizado 14/11/2025 16:34

Rio - O Sport encerrou, nesta sexta-feira (14), a preparação no CT José de Andrade Médicis para enfrentar o Flamengo no sábado (15), às 18h30, na Arena de Pernambuco, em jogo adiado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem suspensos ou novos desfalques, a tendência é que o Leão mantenha a mesma escalação utilizada na última partida. Caso não vença o duelo, está rebaixado para série B.

Dessa forma, o adversário do Flamengo deve ir a campo com: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo.

Contra o time carioca, o Leão seguirá sem contar com o volante Pedro Augusto, que se recupera de uma lesão muscular no quadril direito. Sua última partida foi justamente contra o Flamengo, quando entrou no segundo tempo.

Outro desfalque por lesão é o lateral Igor Cariús, que trata um desconforto na panturrilha esquerda. O jogador deixou o campo no intervalo da partida contra o Juventude, válida pela 32ª rodada do Brasileirão, no dia 5 de novembro.

O volante Zé Lucas, cedido para o Mundial Sub-17, também segue fora. Além disso, o atacante Derik Lacerda, artilheiro do clube na competição, com seis gols, foi afastado por indisciplina.

Situação das equipes

A vitória é de extrema importância para as duas equipes. O Flamengo está na briga direta pelo título e ocupa a segunda posição do Brasileirão, com 68 pontos. É a mesma pontuação do Palmeiras, que jogará no mesmo dia, mas às 21h, contra o Santos, na Vila Belmiro.



Já o Sport não vence há dez jogos. Seu último triunfo no dia 21 de setembro, quando superou o Corinthians 1 a 0. A situação da equipe é complicada, já que o time precisa vencer para evitar a queda antecipada para a Série B. Atualmente, o Leão ocupa o 20º lugar, com 17 pontos.