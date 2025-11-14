Cristiano Ronaldo foi expulso na derrota de Portugal diante da Irlanda - Paul Faith / AFP

Publicado 14/11/2025 18:04

A expulsão de Cristiano Ronaldo marcou a derrota de Portugal para a Irlanda por 2 a 0 , válida pelas Eliminatórias, na quinta-feira (13), em Dublin. Após o jogo, o técnico da seleção da casa, Heimir Hallgrímsson, negou que tenha influenciado no cartão vermelho aplicado ao atacante.

"Ronaldo me elogiou por colocar pressão no árbitro, mas foi a ação dele que resultou no cartão vermelho. Não teve nada comigo. A menos que eu tenha entrado na cabeça dele", afirmou Hallgrímsson.

O atacante recebeu cartão vermelho após acertar uma cotovelada em O’Shea durante uma disputa de bola na área. O português atingiu o adversário, que estava de costas, depois do zagueiro tentar dificultar sua movimentação enquanto ambos aguardavam um cruzamento.

O atrito entre o português e o técnico islandês começou antes mesmo da partida. O camisa 7 acusou Hallgrímsson de tentar pressionar a arbitragem durante a entrevista pré-jogo.



"Acho que (Hallgrímsson) está tentando pressionar o árbitro. Ele é inteligente, sabe o que fazer, onde tem que pressionar. Estou nisso há muitos anos, ele sabe como tirar alguma pressão dos jogadores, porque é um jogo decisivo para eles", afirmou Cristiano.

A vitória da Irlanda sobre Portugal manteve vivo o sonho de conquistar uma vaga no Mundial. Com poucas chances de conquistar a vaga direta, a seleção irlandesa ainda sonha com a repescagem e, para isso, precisa vencer a Hungria.

Já a seleção húngara está em segundo, com X pontos, e pode avançar diretamente à Copa do Mundo se vencer os irlandeses e Portugal tropeçar na rodada

Por outro lado, a seleção Portuguesa, com a derrota, adiou a chance de garantir a classificação antecipada para a Copa do Mundo, mas segue na liderança do Grupo F, com dez pontos. Caso vença a já eliminada Armênia, que está em quarto lugar, com três pontos, a seleção portuguesa se classifica diretamente para o Mundial, sem necessidade de repescagem. O confronto será no Estádio do Dragão, também no dia 16 de novembro.