Caio Ribeiro chegou na Globo em 2007 - Divulgação/Globo

Publicado 17/12/2025 14:42

Rio- Caio Ribeiro recusou a proposta para integrar a cobertura da Copa do Mundo de 2026 no SBT e optou por permanecer na Globo. Há 20 anos na emissora, o comentarista avalia que atravessa um bom momento profissional.

A intenção do SBT era contar com Caio Ribeiro como um dos principais nomes na última participação de Galvão Bueno em Copas do Mundo na TV aberta. A família Abravanel contava com a ajuda do narrador e de Tiago Leifert, que é amigo pessoal do ex-jogador, nas negociações, que não avançaram, segundo o jornalista Gabriel Vaquer, da folha de S. Paulo.

O comentarista chegou na Globo em 2007, contratado pela Rádio Globo e depois seguiu para o SporTV. Por fim, integrou as principais transmissões do canal em sinal aberto para São Paulo.



Com experiência em Copas do Mundo — tendo participado das edições de 2010, 2014, 2018 e 2022 —, Caio Ribeiro rapidamente se consolidou no cenário nacional. Ele será um dos comentaristas dos jogos do Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.