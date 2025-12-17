Eduardo em ação pelo Cruzeiro - Jhony Inácio/Cruzeiro

Eduardo em ação pelo CruzeiroJhony Inácio/Cruzeiro

Publicado 17/12/2025 13:51

Rio - O Cruzeiro confirmou, nesta quarta-feira (17), a saída do meia Eduardo, ex- Botafogo . O jogador tem contrato com o clube mineiro até o fim deste ano, mas o vínculo não será renovado.

"Muito obrigado, Eduardo! Agradecemos por todo profissionalismo e entrega durante a temporada. Desejamos sucesso na sequência da carreira!", escreveu o Cruzeiro, nas redes sociais.

Ao deixar o Cruzeiro, o jogador fica livre no mercado, mas já está na mira de outro clube da Série A. O Mirassol, sensação do Campeonato Brasileiro de 2025, deu início aos diálogos com o atleta e seus representantes para entender a situação.

Eduardo analisará outras ofertas que vão chegar, mas não descarta fechar com o clube paulista, segundo o 'ge'.

Período no Botafogo

Depois de longa passagem pelo mundo árabe, Eduardo retornou ao futebol brasileiro no meio de 2022, para defender o Botafogo. Ele permaneceu no Glorioso até o fim de 2024.

Com a camisa do time carioca, ele fez parte do grupo que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 2024. Sem ter o contrato renovado, Eduardo fechou com o Cruzeiro para 2025. Agora, busca um novo clube.