Ao deixar o Cruzeiro, o jogador fica livre no mercado, mas já está na mira de outro clube da Série A. O Mirassol, sensação do Campeonato Brasileiro de 2025, deu início aos diálogos com o atleta e seus representantes para entender a situação.
Eduardo analisará outras ofertas que vão chegar, mas não descarta fechar com o clube paulista, segundo o 'ge'.
Depois de longa passagem pelo mundo árabe, Eduardo retornou ao futebol brasileiro no meio de 2022, para defender o Botafogo. Ele permaneceu no Glorioso até o fim de 2024.
Com a camisa do time carioca, ele fez parte do grupo que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 2024. Sem ter o contrato renovado, Eduardo fechou com o Cruzeiro para 2025. Agora, busca um novo clube.
