Neymar deverá fazer operação na próxima segunda-feira Raul Baretta/ Santos FC

Publicado 17/12/2025 12:48

Rio - De volta ao Brasil depois de um período de férias em Miami, Neymar, de 33 anos, está se organizando para realizar a artroscopia no joelho esquerdo. De acordo com informações do portal "UOL", a cirurgia do craque deverá acontecer na próxima segunda (22).

O Santos aguarda a situação do atleta para finalizar a renovação com Neymar. A tendência é que as partes ampliem o vínculo, que se encerra no dia 31, até junho de 2026. O camisa 10 e o Peixe tem um acordo encaminhado.

Internamente, o clube paulista acredita que essa 'demora' para oficializar o acordo é natural e é o 'modus operandi' de Neymar e de seu pai, para não desvalorizar o jogador e não parecer que o Peixe é a única opção.

Neymar, de 33 anos, foi peça importante na reta final do Brasileiro, quando o Santos conseguiu escapar do rebaixamento para a Série B. No total, no ano, ele entro em campo em 28 partidas, anotou 11 gols e deu quatro assistências.