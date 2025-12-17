Thalita Souza - Divulgação

Publicado 17/12/2025 11:30

Rio - Foi querendo transformar o corpo que a bela do Fluminense, Thalita Souza, passou praticar musculação com mais frequência e intensidade. O resultado não veio apenas na estética. A atriz do Teste de Fidelidade revela que sua libido aumentou consideravelmente.

"Musculação melhora também a saúde, não é apenas estética. Manter a massa muscular é fundamental. Mas não sabia que aumentava a libido. Agora, sexo tem que ser diariamente. Ainda é mais duradoura a relação”, relata.



A influenciadora conta que depois que notou o aumento do apetite sexual pesquisou sobre o tema.

"Há estudos que comprovam que a musculação aumenta a produção de testosterona. Esse hormônio é importante na regulação da libido de ambos os sexos. Também diminui o tempo os exercícios de alta intensidade. Eles são importantes para manter a saúde e aumentar a longevidade. Mas em excesso podem diminuir a libido. Tudo que eu já havia feito para ganhar massa muscular tem comprovação cientifica que interfere para o aumento ou dimuição da testosterona. Achei sensacional”, conclui.