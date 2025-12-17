Bryce Mitchell (à esquerda) não poupou críticas a Ilia Topuria - (Foto: Reprodução)

Bryce Mitchell (à esquerda) não poupou críticas a Ilia Topuria (Foto: Reprodução)

Publicado 17/12/2025 10:00

Conhecido tanto por seu estilo de luta quanto pelas controvérsias fora do cage, Bryce Mitchell voltou a chamar atenção na última segunda-feira (15). O peso-pena norte-americano utilizou suas redes sociais para fazer acusações graves contra Ilia Topuria, atual campeão peso-leve do UFC.



Em vídeo publicado no Instagram, o "Thug Nasty" afirmou que o georgiano radicado na Espanha teria agredido a esposa, questionando publicamente a conduta pessoal do rival e associando o episódio a falhas morais e religiosas.

Sem medir palavras, Bryce Mitchell classificou as supostas ações de Topuria como covardia e ressaltou o impacto que isso teria no ambiente familiar do campeão. O lutador norte-americano também afirmou que a situação ultrapassa qualquer rivalidade esportiva, tratando o tema como algo sério e inadmissível, independentemente do status do acusado dentro da organização.“Esse filho da p*** colocou as mãos numa mulher. Isso não tem graça nenhuma. Não tem nada de engraçado nisso. E eu precisava te dizer que você é um covarde por causa disso. E olha, você não merece nem ver seus filhos, cara, porque colocou as mãos na mãe deles. Você é um covarde. Isso é nojento. Mas, enfim, quem sou eu pra julgar? Eu também fico aquém da glória de Deus”, escreveu Mitchell.O norte-americano foi além e afirmou que Ilia Topuria precisaria se arrepender e rever seu estilo de vida, citando hábitos pessoais e sua relação conjugal. Em tom moralista, Mitchell vinculou as acusações à fé cristã e sugeriu que o campeão estaria se afastando dos princípios que, em sua visão, deveriam guiar um homem de família.“E mais uma coisa pra você, Ilia: esposas não são como cinturões, entendeu? Não é quanto mais, melhor. É um homem e uma mulher, os dois se tornam um só. Você anda por aí correndo atrás da sua terceira esposa. Caramba, você acha que elas são cinturões de campeão e está tentando colecionar três ou quatro”, completou Mitchell.As declarações coincidem com o mesmo dia em que Topuria divulgou um comunicado oficial explicando o hiato temporário em sua carreira para lidar com questões pessoais. Até o momento, o campeão dos leves não respondeu diretamente às falas de Mitchell, tampouco houve manifestação oficial do UFC sobre as acusações feitas publicamente pelo atleta norte-americano.Vale lembrar que a rivalidade esportiva entre os dois já teve um capítulo dentro do octógono. Em dezembro de 2022, Ilia Topuria venceu Bryce Mitchell por finalização, em atuação dominante. Fora das lutas, Mitchell acumula histórico de polêmicas, incluindo declarações de teor antissemita e comentários controversos envolvendo Adolf Hitler, o que faz com que suas falas frequentemente repercutam além do contexto esportivo e dividam opiniões no meio do MMA.