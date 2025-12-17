Faixa-preta brasileiro subiu no alto do pódio em Las Vegas, Estados Unidos(Foto: Divulgação)
Para chegar ao título, Anderson disputou quatro lutas. Segundo ele, os combates foram travados e exigiram controle estratégico. “Foram quatro lutas bem estratégicas. Nessa categoria ninguém quer se expor muito, porque ninguém quer ficar por baixo, pois é uma categoria de muita força e pressão, então fui trabalhando com calma e ganhando por pontos”, afirmou. A final foi decidida nos pontos. “A luta foi equilibrada do início ao fim”, completou o campeão mundial.
A decisão ainda teve um incidente durante o confronto. “Na final bati cabeça com cabeça e precisei de atendimento para estancar o sangue, mas consegui seguir até o fim”, relatou. O título veio na divisão faixa-preta Master 2 Ultra Heavyweight, a categoria pesadíssimo do campeonato.
Anderson explicou que chegou ao evento sem a certeza de que competiria. “Eu tive um ano difícil, com lesões e sem conseguir treinar da forma que eu gostaria. Até poucos dias antes eu não sabia se iria”, disse.
Vivendo nos Estados Unidos, ele divide a rotina entre aulas na Checkmat e longos deslocamentos. “Aqui tudo é longe. Dou aula em duas academias e isso quebra bastante a rotina de treino".
A decisão de lutar, segundo ele, foi tomada sem pressão por resultado. “Fui para Las Vegas com amigos, sem muita pretensão. Fui para me divertir, relaxado, e isso acabou ajudando… quando notei, estava na final”, contou. Sobre o significado da conquista, Anderson foi direto: “Ser campeão mundial é algo que o cara sonha a vida inteira".
Ao avaliar a temporada, ele destacou o desfecho positivo. “O ano começou conturbado, mas nos últimos meses conseguimos fechar com chave de ouro, sendo campeão mundial”, afirmou.
Para 2026, o planejamento é ampliar a participação em eventos. “Quero me organizar melhor, montar uma agenda de campeonatos e competir mais. Vou tentar lutar mais vezes e também voltar a competir de kimono”, concluiu.
