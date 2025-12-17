Faixa-preta brasileiro subiu no alto do pódio em Las Vegas, Estados Unidos - (Foto: Divulgação)

Faixa-preta brasileiro subiu no alto do pódio em Las Vegas, Estados Unidos(Foto: Divulgação)

Publicado 17/12/2025 09:00

O brasileiro Anderson Meneghetti, da Checkmat, foi campeão mundial sem kimono faixa-preta Master 2 na categoria pesadíssimo no IBJJF No-Gi Worlds, realizado no último fim de semana em Las Vegas, nos Estados Unidos. O torneio é considerado o campeonato sem kimono mais importante do calendário anual da modalidade



Para chegar ao título, Anderson disputou quatro lutas. Segundo ele, os combates foram travados e exigiram controle estratégico. “Foram quatro lutas bem estratégicas. Nessa categoria ninguém quer se expor muito, porque ninguém quer ficar por baixo, pois é uma categoria de muita força e pressão, então fui trabalhando com calma e ganhando por pontos”, afirmou. A final foi decidida nos pontos. “A luta foi equilibrada do início ao fim”, completou o campeão mundial.