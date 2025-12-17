Serão 25.861 corredoras neste anoArquivo / Divulgação
Centésima São Silvestre terá 25 mil mulheres e corredores de 39 países
Prova de 15 km reunirá 55 mil inscritos de 1.942 cidades e esquema reforçado de segurança e atendimento médico
Luis Suárez encaminha renovação com o Inter Miami até o fim de 2026
Atacante, de 38 anos, fez 17 gols em 2025
Corinthians x Vasco: onde assistir, horário, escalações e arbitragem
Timão e Gigante da Colina fazem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, em São Paulo
Após defender Hitler, lutador do UFC acusa Ilia Topuria: 'É um covarde'
Bryce Mitchell aproveitou o momento pessoal conturbado de Topuria para fazer duras críticas ao campeão peso-leve do UFC
Flamengo x PSG: onde assistir, escalações e mais sobre o Intercontinental
Rubro-Negro está em terceira final do torneio e busca o bicampeonato
Musa do Cerro faz ensaio em lancha e recebe elogios: 'Que deusa é essa?'
Eli Villagra tem mais de 314 mil seguidores no Instagram
