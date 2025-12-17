Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2025 09:31

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, decidiu brindar mais uma vez os seus seguidores no Instagram com um ensaio sensual. Vestindo um biquíni, a beldade posou em uma lancha, novamente na praia do Caixa d'Aço, na cidade de Porto Belo, em Santa Catarina.

A modelo arrancou elogios dos seguidores. Um deles disparou incrédulo: "Que deusa é essa?". Na semana passada, a paraguaia já havia publicado um passeio de jet-ski na mesma praia catarinense.

Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli Villagra tem mais de 314 mil seguidores no Instagram (@elivillagra_barbie). A beldade faz muito sucesso em seu país.