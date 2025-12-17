Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,Reprodução / Instagram
Musa do Cerro faz ensaio em lancha e recebe elogios: 'Que deusa é essa?'
Eli Villagra tem mais de 314 mil seguidores no Instagram
Musa do Cerro faz ensaio em lancha e recebe elogios: 'Que deusa é essa?'
Eli Villagra tem mais de 314 mil seguidores no Instagram
Anderson Meneghetti conquista título mundial sem kimono no IBJJF No-Gi Worlds em Las Vegas
Brasileiro venceu quatro lutas e foi campeão faixa-preta master 2 no pesadíssimo no principal campeonato anual da modalidade
Vasco retorna a uma final com esperança de encerrar ciclo de frustrações
Gigante da Colina enfrenta o Corinthians em busca do bicampeonato da Copa do Brasil
Boto diz que Flamengo oferece algo difícil de encontrar na Europa e crê em volta de Vini Jr
Rubro-Negro viveu temporada de conquistas em 2025
Em busca de centroavante, Fluminense sonda colombiano do Athletico-PR
Jogador, de 25 anos, tem contrato até o fim de 2028
Vasco faz proposta pela contratação de apoiador de clube mexicano
Colombiano, de 23 anos, viria por empréstimo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.