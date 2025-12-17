Gabigol não deve ficar no Cruzeiro em 2026 - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Gabigol não deve ficar no Cruzeiro em 2026Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 17/12/2025 15:40

Rio - Se o Santos quer contratar Gabigol, precisará de paciência. O principal impedimento para o avanço é o alto salário do jogador no Cruzeiro, já que o clube paulista não consegue pagar os valores de forma integral. As informações são do 'Ge'.

Os bastidores estão sendo negociados em cautela. O contato do atacante vai até dezembro de 2028. Gabigol gosta da possibilidades de voltar a morar em Santos e atuar ao lado de Neymar.

A prioridade do Peixe é renovar com Neymar, que tem um custo ao clube cerca de cinco ou seis jogadores ‘comuns’ por mês. Para conseguir fazer outra grande contratação, o elenco do Santos precisa se reequilibrado.



Além disso, existe a possibilidade do clube vender atletas em caso de boas propostas, pensando na saúde financeira.