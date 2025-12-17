Gabigol não deve ficar no Cruzeiro em 2026Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Se o Santos quer contratar Gabigol, precisará de paciência. O principal impedimento para o avanço é o alto salário do jogador no Cruzeiro, já que o clube paulista não consegue pagar os valores de forma integral. As informações são do 'Ge'.
Leia mais: Caio Ribeiro recusa proposta do SBT e decide seguir na Globo para a Copa de 2026
Os bastidores estão sendo negociados em cautela. O contato do atacante vai até dezembro de 2028. Gabigol gosta da possibilidades de voltar a morar em Santos e atuar ao lado de Neymar.
Leia mais: Cruzeiro confirma a saída de Eduardo, e ex-Botafogo já está na mira de outro clube
A prioridade do Peixe é renovar com Neymar, que tem um custo ao clube cerca de cinco ou seis jogadores ‘comuns’ por mês. Para conseguir fazer outra grande contratação, o elenco do Santos precisa se reequilibrado.

Além disso, existe a possibilidade do clube vender atletas em caso de boas propostas, pensando na saúde financeira.
 
fotogaleria
Gabigol não deve ficar no Cruzeiro em 2026
Gabigol em treino do Cruzeiro