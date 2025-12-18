Ravena Hanniely é musa dos Jogos Olímpicos - Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2025 09:00

Rio - A musa dos Jogos Olímpicos de Paris, Ravena Hanniely, já disse em algumas oportunidades que não costuma utilizar calcinhas. Porém, por meio do seu perfil no Instagram (ravenahanniely.oficial), a beldade relatou que precisou comprar uma peça para participar de uma consulta dermatológica de última hora.

"Como compartilhei da última vez, não uso calcinha. Hoje estava na terapia, e a secretária da minha dermatologia mandou uma mensagem, pois conseguiu adiantar o meu horário. Como eu estava na terapia tive que comprar uma calcinha para não perder o horário. Não podia vir sem calcinha", disse.

Ravena Hanniely afirmou que ainda teve que utilizar um modelito que não a agradou e posteriormente reforçou que não gosta de utilizar calcinha.

"Só tinha calcinha GG e com cores horríveis, eu visto PP. Mas por conta do horário acabei comprando assim mesmo. Nós meninas vaidosas não gostamos de utilizar nada que tire a nossa liberdade", finalizou.