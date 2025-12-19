Thiago Santos em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Thiago Santos está de saída do Fluminense. O jogador de 36 anos recebeu uma proposta do Coritiba, que vai jogar a Série A em 2026, e rescindirá com o Tricolor de forma amigável.
Ele tem mais um ano de contrato com o clube carioca, mas a proposta do Coxa é por um vínculo mais longo. O 'Lance!' foi o primeiro a informar sobre o negócio.
Leia mais: Novo presidente do Fluminense atualiza negociação por retorno de Nino
Thiago Santos, que pode atuar tanto como zagueiro quanto como volante, chegou ao Fluminense em 2023. Ele fez parte do time que conquistou a Libertadores daquele mesmo ano e a Recopa de 2024.
Com a camisa do Flu, disputou 83 partidas e anotou um gol. Durante a última temporada, o defensor perdeu espaço na equipe.