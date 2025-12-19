Thiago Santos em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 19/12/2025 23:14 | Atualizado 19/12/2025 23:15

Rio - Thiago Santos está de saída do Fluminense . O jogador de 36 anos recebeu uma proposta do Coritiba, que vai jogar a Série A em 2026, e rescindirá com o Tricolor de forma amigável.

Ele tem mais um ano de contrato com o clube carioca, mas a proposta do Coxa é por um vínculo mais longo. O 'Lance!' foi o primeiro a informar sobre o negócio.

Thiago Santos, que pode atuar tanto como zagueiro quanto como volante, chegou ao Fluminense em 2023. Ele fez parte do time que conquistou a Libertadores daquele mesmo ano e a Recopa de 2024.



Com a camisa do Flu, disputou 83 partidas e anotou um gol. Durante a última temporada, o defensor perdeu espaço na equipe.