John Kennedy em treinoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 19/12/2025 08:30

Rio - O Fluminense terminou a temporada com incertezas no ataque. Mesmo sendo um dos quatro times que ultrapassaram a marca de 100 gols em 2025, o setor se tornou o ponto fraco e encerrou o ano em baixa e com dúvidas para o futuro.

Os centroavantes do Fluminense sofreram com críticas ao longo da temporada. Everaldo, que terminou o ano como titular, não marca desde 2 de agosto. Já Cano, que foi o artilheiro do time no ano com 20 gols, marcou pela última vez em 28 de setembro.

Nos últimos 16 jogos, os centroavantes do Fluminense fizeram apenas um gol. No dia 27 de novembro, John Kennedy marcou na goleada por 6 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã, pelo Brasileirão. Contudo, não foi o suficiente para recuperar a confiança na reta final.

A busca por uma nova referência de área deve ser uma das prioridades do Fluminense na próxima janela de transferências. A permanência de Everaldo e John Kennedy para 2026 depende do técnico Zubeldía, enquanto Cano já sofre com as consequências da idade e possui histórico de lesões.