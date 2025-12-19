John Kennedy em treinoLucas Merçon / Fluminense
Fluminense termina temporada com ataque em baixa e dúvidas para o futuro
Tricolor vive desconfiança e busca uma nova referência de área
Thiago Santos vai deixar o Fluminense para reforçar o Coritiba
Jogador rescindirá contrato de forma amigável com o Tricolor
Novo presidente do Fluminense atualiza negociação por retorno de Nino
Mattheus Montenegro contou que o atleta tem vontade de jogar no Tricolor
Mattheus Montenegro toma posse como presidente do Fluminense
Cerimônia acontece nesta sexta-feira (19), em Laranjeiras
Thiago Silva se despede do Fluminense: 'Momentos permanecerão eternos'
Zagueiro e capitão do time rescinde contrato para retornar à Europa e ficar perto da família
Sem Thiago Silva, Fluminense deverá buscar mais reforços para a zaga
Tricolor negocia a contratação de Nino
