Rio - Erick Pulgar eternizou na pele as taças que o Flamengo levantou em 2025. O volante chileno fez uma tatuagem com os troféus: do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca; da Libertadores; da Supercopa Rei; e do Derby das Américas e da Copa Challenger, conquistadas durante o Intercontinental.
O desenho também conta com uma imagem da Nação em cima do ônibus, uma cena comum no AeroFla - festa da torcida para se despedir da delegação no aeroporto.
Veja como ficou:
Tatuagem de Pulgar - Reprodução/Instagram
O volante é peça importante para a equipe do técnico Filipe Luís. Na temporada de 2025, Pulgar entrou em campo 40 vezes e anotou um gol. Durante o Mundial de Clubes, no meio do ano, ele sofreu uma lesão que o afastou dos gramados por mais de três meses.
