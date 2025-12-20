O jogador Toni Kroos se aposentar dos gramados no meio de 2024 - Reprodução / Instagram

Publicado 20/12/2025 08:59 | Atualizado 20/12/2025 10:06

A atuação do Flamengo na final da Copa Intercontinental, apesar da derrota para o PSG nos pênaltis, chamou a atenção de Toni Kroos. O ex-meia do Real Madrid e da seleção alemã elogiou o desempenho rubro-negro e admitiu que não esperava um duelo difícil para o campeão europeu.



"Eu me surpreendi um pouco, mas isso significa que o futebol brasileiro, ou pelo menos as melhores equipes do Brasil, podem competir bem", declarou o ex-camisa 8 à Romário TV.

"O PSG, sem nenhuma dúvida, na última temporada foi a melhor equipe da Europa. Agora um pouco menos porque tem alguns lesionados importantes, mas isso significa que o futebol brasileiro está bem e que os melhores times do Brasil podem competir com os da Europa".

Flamengo foi quem chegou mais perto

Kroos só enfrentou uma vez um time brasileiro durante a carreira por Bayern de Munique e Real Madrid. No Mundial de Clubes de 2017, o time espanhol venceu o Grêmio com um gol de Cristiano Ronaldo.



Diferentemente daquela ocasião, o Flamengo conseguiu equilibrar o confronto diante do PSG, o que não acontecei há anos. O time carioca empatou em 1 a 1 no tempo regulamentar e também na prorrogação.

O título francês só foi definido nas penalidades, com atuação decisiva do goleiro Safonov, que defendeu quatro cobranças, de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo.







