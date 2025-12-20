O jogador Toni Kroos se aposentar dos gramados no meio de 2024 Reprodução / Instagram
Ex-Real Madrid elogia Flamengo em final com PSG: 'Eu me surpreendi'
Aposentado, Kroos vê força dos principais times brasileiros após o Intercontinental
Pulgar faz tatuagem das taças que conquistou com o Flamengo em 2025
Desenho também leva uma imagem da festa da torcida no AeroFla
Antes da pré-temporada, De La Cruz passará por procedimento no joelho esquerdo
Departamento médico do Rubro-Negro já entrou em contato com o médico responsável pelo tratamento
Gerente de scouting do Flamengo explica como funciona a busca por reforços
Andrii Fedchenkov responde diretamente a José Boto e é responsável por indicar jogadores
Arrascaeta aparece em lista de 100 melhores jogadores do mundo de jornal inglês
Uruguaio foi o grande destaque do Flamengo na vitoriosa temporada de 2025
Flamengo vive ansiedade pela renovação com Filipe Luís
Treinador tem contrato até o fim do ano
