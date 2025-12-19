De La Cruz em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/12/2025 19:15

O uruguaio passará por uma abordagem de medicina regenerativa, que utiliza substâncias do próprio corpo para auxiliar na recuperação de lesões. Será retirado sangue do osso do quadril para aplicação no joelho esquerdo do jogador. O procedimento é considerado simples, e o departamento médico do Rubro-Negro já entrou em contato com o médico responsável pelo tratamento.De La Cruz já sofria com uma lesão crônica no joelho direito e, neste ano, passou a ter problemas também no joelho esquerdo, o que o tirou dos gramados em algumas ocasiões. Ao retornar, foi submetido a um rigoroso controle de carga e teve sua utilização em gramados sintéticos evitada.