Filipe Luís tem contrato com o Flamengo até o fim do ano - Gilvan de Souza / Flamengo

Filipe Luís tem contrato com o Flamengo até o fim do anoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/12/2025 09:00

Rio - O Flamengo vive a ansiedade pela renovação com Filipe Luís. O treinador, de 40 anos, tem contrato até o fim do ano, mas ainda tem o futuro indefinido. Apesar do desejo mútuo pela permanência, o técnico tem o sonho de trabalhar na Europa.

As conversas começaram há alguns meses. Entretanto, o foco nas disputas pelos títulos do Brasileirão e da Libertadores impediram o avanço das negociações. Agora, o Flamengo deseja resolver a situação antes do fim do contrato, mas aguardará um período de descanso após o Intercontinental.

Contratado em setembro do ano passado, Filipe Luís disputou a sua primeira temporada completa no comando do time. Desde que chegou, conquistou os títulos da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Carioca, Brasileirão e Libertadores.

O Flamengo desembarcou no Brasil nesta última quinta-feira (18) após o vice-campeonato na Copa Intercontinental e iniciou as férias. A representação do elenco será no dia 7 ou 8 de janeiro.

A estreia na próxima temporada ocorre no dia 14, contra o Bangu, fora de casa.