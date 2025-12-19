Filipe Luís tem contrato com o Flamengo até o fim do anoGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo vive ansiedade pela renovação com Filipe Luís
Treinador tem contrato até o fim do ano
Pulgar faz tatuagem das taças que conquistou com o Flamengo em 2025
Desenho também leva uma imagem da festa da torcida no AeroFla
Antes da pré-temporada, De La Cruz passará por procedimento no joelho esquerdo
Departamento médico do Rubro-Negro já entrou em contato com o médico responsável pelo tratamento
Gerente de scouting do Flamengo explica como funciona a busca por reforços
Andrii Fedchenkov responde diretamente a José Boto e é responsável por indicar jogadores
Arrascaeta aparece em lista de 100 melhores jogadores do mundo de jornal inglês
Uruguaio foi o grande destaque do Flamengo na vitoriosa temporada de 2025
Flamengo desembarca no Rio de Janeiro após vice na Copa Intercontinental
Rubro-Negro foi superado pelo PSG nos pênaltis e não conseguiu conquistar o troféu do torneio
