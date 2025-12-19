Arrascaeta fez os dois gols da vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul, do México, no IntercontinentalGilvan de Souza / Flamengo

Estadão Conteúdo
O jornal 'The Guardian', da Inglaterra, montou um ranking dos 100 melhores jogadores do planeta em 2025. Apenas dois da lista não atuam no futebol europeu: Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, e Arrascaeta, do Flamengo.
O astro português que defende o clube da Arábia Saudita desde 2023 aparece na 51ª posição do ranking do jornal. E o uruguaio está na 87ª colocação, sendo o destaque rubro-negro no ano.
"O majestoso craque retorna à lista após dois anos de ausência, depois de orquestrar uma histórica dobradinha do Campeonato Brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo. Com 18 gols e 14 assistências no Brasileirão, a melhor marca na carreira, o retorno do meio-campista foi impressionante, e foi apropriado que seu escanteio perfeito, cobrado com efeito para fora, resultasse no gol decisivo de uma final da Libertadores bastante disputada", elogiou o The Guardian.
"Agora tricampeão da competição e aclamado por Diego Latorre como 'o melhor jogador do continente', De Arrascaeta consolidou este ano seu status de lenda entre os torcedores do Mengão. Ele também ajudou o Uruguai a se classificar para a Copa do Mundo", completa o veículo de comunicação.
O atacante Dembélé, do PSG, foi colocado na primeira posição pelo periódico inglês. Na terça-feira (16), o jogador ganhou o prêmio de melhor do mundo no Fifa The Best.
Na segunda posição do ranking do jornal aparece o jovem Lamine Yamal, do Barcelona. O meia Vitinha, do PSG, completa o pódio. Mbappé, do Real Madrid, e Harry Kane, do Bayern de Munique, estão na sequência.
O melhor brasileiro da lista é Raphinha, do Barcelona, que ocupa o oitavo lugar. O segundo melhor é Vini Jr, em vigésimo segundo. Os outros do ranking são: Gabriel Magalhães, do Arsenal (29º); Marquinhos, do PSG (42º); Alisson, do Liverpool (49º); Estêvão, do Chelsea (59º); Bruno Guimarães, do Newcastle (69º); João Pedro, do Chelsea (76º) e Antony, do Real Betis (97º).

Top 10 do ranking de melhores jogadores de 2025

1º - Dembélé - Paris Saint-Germain

2º - Lamine Yamal - Barcelona

3º - Vitinha - Paris Saint-Germain

4º - Mbappé - Real Madrid

5º - Kane - Bayern de Munique

6º - Haaland - Manchester City

7º - Hakimi - Paris Saint-Germain

8º - Raphinha - Barcelona

9º - Salah - Liverpool

10º - Pedri - Barcelona