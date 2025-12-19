Arrascaeta fez os dois gols da vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul, do México, no Intercontinental - Gilvan de Souza / Flamengo

dois da lista não atuam no futebol europeu: Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, e Arrascaeta, do Flamengo.

O jornal 'The Guardian', da Inglaterra, montou um ranking dos 100 melhores jogadores do planeta em 2025. Apenas

O astro português que defende o clube da Arábia Saudita desde 2023 aparece na 51ª posição do ranking do jornal. E o uruguaio está na 87ª colocação, sendo o destaque rubro-negro no ano.



"O majestoso craque retorna à lista após dois anos de ausência, depois de orquestrar uma histórica dobradinha do Campeonato Brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo. Com 18 gols e 14 assistências no Brasileirão, a melhor marca na carreira, o retorno do meio-campista foi impressionante, e foi apropriado que seu escanteio perfeito, cobrado com efeito para fora, resultasse no gol decisivo de uma final da Libertadores bastante disputada", elogiou o The Guardian.



"Agora tricampeão da competição e aclamado por Diego Latorre como 'o melhor jogador do continente', De Arrascaeta consolidou este ano seu status de lenda entre os torcedores do Mengão. Ele também ajudou o Uruguai a se classificar para a Copa do Mundo", completa o veículo de comunicação.



Na segunda posição do ranking do jornal aparece o jovem Lamine Yamal, do Barcelona. O meia Vitinha, do PSG, completa o pódio. Mbappé, do Real Madrid, e Harry Kane, do Bayern de Munique, estão na sequência.



O melhor brasileiro da lista é Raphinha, do Barcelona, que ocupa o oitavo lugar. O segundo melhor é Vini Jr, em vigésimo segundo. Os outros do ranking são: Gabriel Magalhães, do Arsenal (29º); Marquinhos, do PSG (42º); Alisson, do Liverpool (49º); Estêvão, do Chelsea (59º); Bruno Guimarães, do Newcastle (69º); João Pedro, do Chelsea (76º) e Antony, do Real Betis (97º).



Top 10 do ranking de melhores jogadores de 2025



1º - Dembélé - Paris Saint-Germain



2º - Lamine Yamal - Barcelona



3º - Vitinha - Paris Saint-Germain



4º - Mbappé - Real Madrid



5º - Kane - Bayern de Munique



6º - Haaland - Manchester City



7º - Hakimi - Paris Saint-Germain



8º - Raphinha - Barcelona



9º - Salah - Liverpool



10º - Pedri - Barcelona