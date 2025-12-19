Matvey Safonov - Divulgação/PSG

Matvey Safonov Divulgação/PSG

Publicado 19/12/2025 10:30

Rio - Algoz do Flamengo na final da Copa Intercontinental, o goleiro Matvey Safonov sofreu uma fratura na mão esquerda na decisão da última quarta-feira (17), em Doha, no Catar. O russo foi o autor de quatro defesas na disputa de pênaltis e foi decisivo para o título inédito do clube francês.

O goleiro russo será reavaliado entre três e quatro semanas. Com isso, Safonov está fora do jogo contra o Vendée Fontenay, da quinta divisão, neste sábado (20), pela Copa da França, e só volta a jogar em 2026. A tendência, portanto, é que Chevalier recupere a posição de titular.

Em nota publicada nesta sexta-feira (19), o PSG também informou que o atacante sul-coreano Lee Kang-In sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, enquanto o francês Barcola segue em tratamento devido à fadiga muscular. Assim, eles se juntam a Safonov no departamento médico.

Safonov foi o grande destaque da final da Copa Intercontinental. Após o empate entre Flamengo e PSG por 1 a 1, a decisão foi para os pênaltis. Na disputa de penalidades, o goleiro russo defendeu as cobranças de Saul, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo, e garantiu o título do time francês.