Davide Ancelotti não é mais o técnico do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Davide Ancelotti não é mais o técnico do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 19/12/2025 20:33

Rio - O ex-técnico do Botafogo Davide Ancelotti afirmou que sempre teve uma relação baseada "no respeito e no diálogo" com John Textor, acionista majoritário da SAF do Glorioso. Ele contou o bastidor em publicação nesta sexta-feira (19).

"Sempre tive uma relação baseada no respeito e no diálogo aberto com John e a liderança do Botafogo. Sou grato pela confiança, pelas conversas e pela oportunidade de trabalhar em um contexto tão exigente. Desejo ao clube e à sua liderança todo o sucesso no futuro", escreveu Davide Ancelotti, no story do Instagram.

Publicação de Davide Ancelotti no story do Instagram Reprodução/Instagram @davideancelotticoach

"Davide é 100% cavalheiro, é um treinador novo e profissional que nunca tive um único desentendimento. É verdade que nosso departamento de futebol teve diferentes visões sobre estafe para a próxima temporada, mas eu respeito os princípios de um treinador leal em não aceitar essas decisões", disse.

Davide Ancelotti viveu no Botafogo sua primeira experiência como treinador principal. Ao todo, comandou o Glorioso em 32 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas.

Ele, inclusive, terminou o ano com uma sequência de dez partidas sem perder.