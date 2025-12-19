Davide Ancelotti não é mais o técnico do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O ex-técnico do Botafogo Davide Ancelotti afirmou que sempre teve uma relação baseada "no respeito e no diálogo" com John Textor, acionista majoritário da SAF do Glorioso. Ele contou o bastidor em publicação nesta sexta-feira (19). 
"Sempre tive uma relação baseada no respeito e no diálogo aberto com John e a liderança do Botafogo. Sou grato pela confiança, pelas conversas e pela oportunidade de trabalhar em um contexto tão exigente. Desejo ao clube e à sua liderança todo o sucesso no futuro", escreveu Davide Ancelotti, no story do Instagram.
Publicação de Davide Ancelotti no story do Instagram - Reprodução/Instagram @davideancelotticoach
Publicação de Davide Ancelotti no story do InstagramReprodução/Instagram @davideancelotticoach
Leia mais: Botafogo faz nova proposta por Pedro Bicalho e aumenta valores
Mais cedo, Textor admitiu o departamento de futebol teve "diferentes visões sobre o estafe" para 2026, mas elogiou o técnico italiano, que deixou o cargo na última quarta-feira (17)
"Davide é 100% cavalheiro, é um treinador novo e profissional que nunca tive um único desentendimento. É verdade que nosso departamento de futebol teve diferentes visões sobre estafe para a próxima temporada, mas eu respeito os princípios de um treinador leal em não aceitar essas decisões", disse.
Davide Ancelotti viveu no Botafogo sua primeira experiência como treinador principal. Ao todo, comandou o Glorioso em 32 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas.
Ele, inclusive, terminou o ano com uma sequência de dez partidas sem perder.
fotogaleria
John Textor conversa com Davide Ancelotti
Davide Ancelotti não é mais o técnico do Botafogo
Publicação de Davide Ancelotti no story do Instagram