John Textor conversa com Davide Ancelotti - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 19/12/2025 12:30

Rio - Dono da SAF do Botafogo, John Textor já iniciou a busca por um substituto de Davide Ancelotti, mas ainda não digeriu a saída do italiano. Nas redes sociais, o empresário americano se manifestou e admitiu a divergência com o ex-treinador ao comentar uma notícia publicada pelo portal francês "Foot01".

"Davide é 100% cavalheiro, é um treinador novo e profissional que nunca tive um único desentendimento. É verdade que nosso departamento de futebol teve diferentes visões sobre estafe para a próxima temporada, mas eu respeito os princípios de um treinador leal em não aceitar essas decisões", disse.

O Botafogo ficou sem técnico após Davide Ancelotti entregar o cargo. O treinador italiano discordou do clube, que desejava demitir o preparador físico Luca Guerra. O preparador chegou a ser alvo de críticas por causa dos métodos de treinos. Com isso, ele decidiu deixar o Alvinegro junto com toda a comissão técnica.

Davide Ancelotti viveu sua primeira experiência como treinador principal. Ao todo, comandou o Botafogo em 32 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Ele, inclusive, terminou o ano com uma sequência de dez partidas sem perder. Entre altos e baixos, existia confiança de evolução no segundo ano.