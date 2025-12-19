Gabriel em ação no jogo entre Botafogo e Fortaleza - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 19/12/2025 15:20

Rio - O empréstimo do zagueiro Gabriel com o Botafogo chegou ao fim. Nesta sexta-feira (19), a rescisão de contrato foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O defensor pertence ao Volta Redonda e chegou ao Botafogo em agosto deste ano . O vínculo de empréstimo era válido até março de 2026, com obrigação de compra caso as metas estabelecidas no contrato sejam alcançadas.

No entanto, o zagueiro teve pouco espaço com o técnico Davide Ancelotti, que deixou o Alvinegro nesta semana . Com a camisa do Botafogo, ele disputou apenas quatro partidas.

Gabriel foi titular nos jogos contra Fluminense, Internacional e Fortaleza. Além disso, entrou na reta final da partida contra o Bahia.