Gabriel em ação no jogo entre Botafogo e FortalezaVítor Silva / Botafogo
Rescisão aparece no BID, e empréstimo de Gabriel com o Botafogo chega ao fim
Vínculo era válido até o fim de março de 2026
Textor admite divergência com Davide Ancelotti e explica saída: 'Diferentes visões'
Treinador italiano não concordou com a demissão do preparador físico Luca Guerra
Final na Bolívia confirma Botafogo com jogo na altitude na pré-Libertadores
Glorioso enfrentará equipe boliviana na 2ª fase preliminar em busca de vaga nos grupos
Textor inicia buscas por novo técnico para o Botafogo e avalia opções
Fase de entrevistas ainda não começou
Juventude considera valores baixos e recusa proposta do Botafogo por volante
Glorioso avalia enviar uma nova oferta para tentar contar com o jogador
Alvo do Botafogo, Rafael Guanaes já manifestou desejo de dar salto na carreira
Técnico do Mirassol é um dos cotados para assumir o Botafogo após a saída de Davide Ancelotti
