Jogadores do Botafogo terão difícil missão no jogo de ida da 2ª fase da pré-LibertadoresVítor Silva / Botafogo

The Strongest, que joga em La Paz (a 3.600 m acima do nível do mar), ou Nacional de Potosí (a 4.090 m) será o adversário.

Botafogo agora tem a certeza que terá de jogar na altitude em sua estreia na segunda fase da preliminar da Libertadores . Com a definição na Bolívia da final da Copa Paceña,será o adversário.

A única possibilidade que o Glorioso tinha de jogar longe da altitude era se o Blooming fosse o campeão do torneio, mas foi eliminado pelo Bolívar na semifinal. Já o The Strongest também está eliminado, mas pode entrar na pré-Libertadores se o Bolívar, que já tem vaga na fase de grupos, for o campeão.



Entretanto, caso o Nacional levante o troféu da Copa Paceña, o primeiro destino do Botafogo na Libertadores será Potosí. A definição da final da final e do representante boliviano na pré-Libertadorda ainda não tem data divulgada.



Risco de mais um jogo na altitude



Além de La Paz ou Potosí, o Botafogo também pode ter que jogar em Quito (a 2.800 m) na terceira fase da pré-Libertadores. Isso porque a LDU pode ser o adversário no confronto decisivo para definir a vaga na fase de grupos.



O representante do Equador ainda será definido entre a LDU e o Barcelona de Guayaquil. Mas um dos dois terá de passar pelo Argentinos Juniors antes de um possível jogo contra o Botafogo.

A definição do mando dependerá do ranking da Conmebol. E o Glorioso pode ter que decidir fora de casa, se enfrentar a LDU.



Quando serão os jogos do Botafogo na pré-Libertadores



- The Strongest ou Nacional de Potosí x Botafogo: 18/2, às 21h30 – ida da 2ª fase preliminar



- Botafogo x The Strongest ou Nacional de Potosí: 25/2, às 21h30 - volta da 2ª fase preliminar



- Nas semanas de 4 e 11 de março – 3ª fase preliminar