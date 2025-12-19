Pedro Bicalho interessa ao Botafogo - Divulgação / Qarabag

Pedro Bicalho interessa ao BotafogoDivulgação / Qarabag

Publicado 19/12/2025 16:45

Rio - O Botafogo oficializou nesta sexta-feira (19) uma nova proposta para tentar a contratação de Pedro Bicalho, atualmente no Qarabag, do Azerbaijão. O clube carioca ainda tenta um empréstimo com opção de compra, mas aumentou os valores da oferta. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'ge'.

Leia mais: Rescisão aparece no BID, e empréstimo de Gabriel com o Botafogo chega ao fim



Ainda não houve contato do Botafogo com o atleta para tratar de salário. Mesmo assim, o brasileiro vê com bons olhos um possível retorno ao futebol brasileiro. Ainda não houve contato do Botafogo com o atleta para tratar de salário. Mesmo assim, o brasileiro vê com bons olhos um possível retorno ao futebol brasileiro.

A diretoria alvinegra trata a chegada de um volante como uma das prioridades na janela de trasferências. Outro nome que o clube tenta a contratação é Julio Romão, do Ferencváros, da Hungria.

Confira: Textor admite divergência com Davide Ancelotti e explica saída: 'Diferentes visões'



Pedro Bicalho, de 24 anos, defende o Qarabag desde o meio do ano. Revelado pelo Palmeiras, o volante também teve passagem pelas categorias de base do Cruzeiro. Pedro Bicalho, de 24 anos, defende o Qarabag desde o meio do ano. Revelado pelo Palmeiras, o volante também teve passagem pelas categorias de base do Cruzeiro.

Com contrato com o clube paulista até o meio deste ano, acumulou empréstimos para Santa Clara e Alverca, de Portugal, além do Vitória, da Bahia, antes de acertar com o clube do Azerbaijão.