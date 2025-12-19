Rafael Guanaes em jogo do Mirassol no Brasileirão - Foto: Pedro Zacchi
Rafael Guanaes em jogo do Mirassol no BrasileirãoFoto: Pedro Zacchi
Rio - Alvo do Botafogo
para substituir o italiano Davide Ancelotti, Rafael Guanaes recusou a proposta do Glorioso para permanecer no Mirassol. As informações são da 'ESPN'.Leia mais: Rescisão aparece no BID, e empréstimo de Gabriel com o Botafogo chega ao fim
A oferta salarial que o Alvinegro ofereceu era de até três vezes maior do que o pago pelo clube do interior paulista. A estabilidade, o projeto e a direção do Mirassol pesaram na decisão.Leia mais: Textor admite divergência com Davide Ancelotti e explica saída: 'Diferentes visões'
Guanaes fez parte de uma campanha histórica na Série A neste ano. O time paulista terminou o Campeonato Brasileiro em quarto e garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026.
O Botafogo segue em busca de um nome para assumir o comando do elenco para a temporada de 2026.
