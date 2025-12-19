Luiz Henrique no jogo entre Atlético-MG x Botafogo, válido pelo Brasileirão - Vítor Silva/Botafogo

Luiz Henrique no jogo entre Atlético-MG x Botafogo, válido pelo BrasileirãoVítor Silva/Botafogo

Publicado 19/12/2025 22:09

Rio - Luiz Henrique relembrou a polêmica com os jogadores do Atlético-MG em partida do Campeonato Brasileiro de 2024 e negou que tenha dito que a equipe adversária era "uma m***". O ídolo do Botafogo esclareceu: "eu falei que o time do Galo era fraco". A entrevista do Pantera com a explicação saiu no quarto episódio do documentário 'Das Cinzas ao Fogo', da 'Botafogo TV'.

"Eles falaram que eu falei que o time do Galo é uma m***. Eu não falei isso. Eu falei que o time do Galo era fraco, porque estava querendo catimbar, não estava querendo jogar", contou Luiz Henrique.

Relembre o caso

A partida terminou em uma confusão generalizada. Durante entrevista pós-jogo, Hulk contou que o goleiro reserva do Atlético-MG relatou que Luiz Henrique teria dito que o time do Galo era "uma m***".

"Eu não escutei. Ele chegou para o (Matheus) Mendes, e o Mendes não é de mentir, inclusive jurou pela família, que o Luiz Henrique, no intervalo do jogo... Teve uma discussão com o Everson que nem vi o que foi. Daí ele contou que o Luiz Henrique virou e falou: 'O time de vocês é muito fraco, uma m***'. O Luiz Henrique tem tudo para ser um craque, não é ainda", disse Hulk.

"Está fazendo um grande ano, mas está muito longe de ser craque ainda, muito longe. Acho que é humildade em primeiro lugar. Jamais vou chegar e falar que um time é uma 'm***', falar que um jogador é uma 'm***'. A partir do momento que eu falo que o time é uma 'm***', estou faltando com respeito com a instituição, não só com o atleta", completou.