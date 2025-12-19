Luiz Henrique no jogo entre Atlético-MG x Botafogo, válido pelo BrasileirãoVítor Silva/Botafogo
Luiz Henrique relembra polêmica e esclarece: 'Falei que o time do Galo era fraco'
Ídolo do Botafogo negou que tenha dito que a equipe adversária era 'uma m***'
Luiz Henrique relembra polêmica e esclarece: 'Falei que o time do Galo era fraco'
Ídolo do Botafogo negou que tenha dito que a equipe adversária era 'uma m***'
Davide Ancelotti aborda relação com Textor: 'Baseada no respeito e no diálogo aberto'
Treinador deixou o Glorioso nesta semana
Renato Paiva cutuca John Textor: 'As ações do senhor falam por ele'
Treinador foi demitido do Botafogo após a eliminação no Mundial de Clubes
Botafogo faz nova proposta por Pedro Bicalho e aumenta valores
O Glorioso trata a chegada de um volante como uma das prioridades na janela
Rafael Guanaes recusa Botafogo e decide permanecer no Mirassol
Técnico foi sondado para substituir Davide Ancelotti
Rescisão aparece no BID, e empréstimo de Gabriel com o Botafogo chega ao fim
Vínculo era válido até o fim de março de 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.