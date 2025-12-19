John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 19/12/2025 07:50

Rio - O Botafogo iniciou a busca por um substituto para o técnico Davide Ancelotti. Dono da SAF, John Textor lidera o processo para definir o próximo treinador e avalia as opções, mas ainda não há previsão para iniciar a fase de entrevistas, de acordo com o "ge".

O departamento de futebol do Botafogo ainda está sugerindo nomes. Mas tudo dependerá de John Textor. A tendência é que o empresário americano volte a sondar interesses antigos, como alvos do ano passado. O nome de Rafael Guanaes, do Mirassol, também entrou no radar

O Botafogo ficou sem técnico após Davide Ancelotti entregar o cargo. O treinador italiano discordou do clube, que desejava demitir o preparador físico Luca Guerra. O preparador chegou a ser alvo de críticas por causa dos métodos de treinos. Com isso, ele decidiu deixar o Alvinegro junto com toda a comissão técnica.

Ao todo, Davide Ancelotti comandou o Botafogo em 32 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Ele, inclusive, terminou o ano com uma sequência de dez partidas sem perder. Entre altos e baixos, existia confiança de evolução no segundo ano no comando do Alvinegro.