John Textor é o dono da SAF do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Textor inicia buscas por novo técnico para o Botafogo e avalia opções
Fase de entrevistas ainda não começou
Textor inicia buscas por novo técnico para o Botafogo e avalia opções
Fase de entrevistas ainda não começou
Juventude considera valores baixos e recusa proposta do Botafogo por volante
Glorioso avalia enviar uma nova oferta para tentar contar com o jogador
Alvo do Botafogo, Rafael Guanaes já manifestou desejo de dar salto na carreira
Técnico do Mirassol é um dos cotados para assumir o Botafogo após a saída de Davide Ancelotti
Botafogo encaminha a contratação de zagueiro do São Paulo
Jogador, de 27 anos, deve chegar por empréstimo
Botafogo conhece caminho para chegar à fase de grupos da Libertadores
Glorioso estreia contra equipe boliviana e depois pega um equatoriano ou argentino
Botafogo avalia técnico do Mirassol como possível substituto de Davide Ancelotti
Alvinegro avalia o mercado em busca de um novo treinador
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.