Rio - O Flamengo é campeão brasileiro pela nona vez na história. Com gol de Samuel Lino, o Rubro-Negro venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileirão, e confirmou o título antecipado.
Foi a segunda vez na história que um time brasileiro conseguiu a "dobradinha" dos títulos da Libertadores e Brasileirão no mesmo ano. O Santos de Pelé já tinha conquistado o feito em 1962 e 1963. O Flamengo, por sua vez, repetiu 2019.
Com a vitória sobre o Ceará, o Flamengo chegou aos 78 pontos e confirmou o título antecipado. Já com a cabeça no Intercontinental, o Rubro-Negro encerra a participação no Brasileirão contra o Mirassol, domingo (7), às 16h (de Brasília), no Maião, pela 38ª rodada. A CBF, no entanto, estuda antecipar a partida.
Flamengo domina as ações e confirma título antecipado do Brasileirão
O primeiro tempo foi quase um treino de ataque contra defesa. Motivado pela conquista da Libertadores, o Flamengo controlou as ações e teve mais volume desde o primeiro minuto. Porém, o Rubro-Negro teve dificuldades para transformar domínio em chances claras, já que o Ceará se fechou muito bem.
Apesar de se defender bem, o Ceará foi inofensivo de um modo geral, mesmo com alguns sustos com bolas alçadas na área e que deram trabalho para Rossi. O Flamengo, por sua vez, tinha mais capacidade técnica e abriu o placar aos 36 minutos, com Samuel Lino, em bela jogada com Carrascal.
Na etapa final, o Flamengo continuou com o controle do jogo, mas não conseguia levar perigo. O Ceará, por sua vez, levava menos perigo ainda. O jogo, então, ficou morno. A tensão também tomou conta, já que o jogo estava aberto e o Palmeiras vencia o Atlético-MG.
Na reta final do jogo, o Flamengo criou a sua chance mais perigosa com Everton Cebolinha. O chute pegou na rede por cima da meta e chegou a tirar o grito de "gol" dos torcedores. Mas a vitória pelo placar mínimo foi o suficiente para o Rubro-Negro conquistar o título brasileiro pela nona vez na história.
Flamengo 1 x 0 Ceará
Brasileirão - 37ª rodada Data: 03/12/2025 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho (De la Cruz) e Arrascaeta (Gonzalo Plata); Samuel Lino (Everton Cebolinha), Carrascal (Luiz Araújo) e Bruno Henrique (Saúl). Técnico: Filipe Luís Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor e Éder; Rafael Ramos, Diego (Lucas Mugni), Fernando Lourenço (Sobral) e Vinícius Zanocelo (Vina); Galeano, Paulo Baya (Fernandinho) e Pedro Raúl. Técnico: Léo Condé Árbitro: Rodrigo José Pereira (PE) Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG) Gols: Samuel Lino, aos 36' do 1ºT (1-0)
