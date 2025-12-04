Danilo com a taça do Brasileirão - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Danilo com a taça do BrasileirãoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/12/2025 00:04 | Atualizado 04/12/2025 00:22

Rio - Herói do título da Libertadores, Danilo esteve em campo na vitória sobre o Ceará por 1 a 0, que deu ao Flamengo o seu nono Brasileiro. Com passagens por clubes gigantes na Europa como Juventus e Real Madrid, o veterano, que atua como zagueiro, destacou o nível de dificuldade da Série A.

"Não tive muito tempo de racionalizar as situações. Tem sido uma semana maravilhosa, receber o carinho dos torcedores, ganhar troféus, entrar em campo no Maracanã. É especial conquistar o Brasileiro, porque provavelmente é o mais complicado de todos, por logística, climas diferentes. É um campeonato muito difícil e creio que o Flamengo está parabéns por ter mantido a regularidade", afirmou.

Danilo foi contratado no começo do ano e acabou ficando como opção no banco de reservas na maioria da temporada para a dupla titular formada por Léo Pereira e Léo Ortiz. Com a lesão no tornozelo do segundo, o defensor teve oportunidade de estar em campo nas partidas decisivas da Libertadores e do Brasileiro.

Com a vitória sobre o Ceará, o Flamengo chegou aos 78 pontos e não poderá ser alcançado mais por nenhuma equipe. Faltando uma rodada para o fim da competição, a vantagem para o Palmeiras, que ficou com o vice-campeonato do Brasileiro é de cinco pontos.