Varela em campo em vitória sobre o CearáReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 03/12/2025 23:50 | Atualizado 04/12/2025 00:24

Rio - Considerado por muitos uma espécie de 'patinho feio' do time titular do Flamengo, o lateral-direito Guillermo Varela foi considerado um dos melhores em campo na final da Libertadores. Campeão da América e também Brasileiro pelo Rubro-Negro, nesta quarta-feira na vitória contra o Ceará por 1 a 0, o uruguaio celebrou tantas conquistas em poucos dias.

"A final da Libertadores eu pude ir muito bem, recebi muito apoio dos companheiros e conseguimos o título. Hoje mais uma final, sabíamos que o jogo seria muito difícil e pudemos fechar com mais uma conquista. Essa foi uma semana abençoada. O Maracanã sempre está lotado e é sempre uma festa linda dessa torcida", Varela.

Contratado pelo Flamengo em 2022, Varela já havia conquistado títulos pelo Rubro-Negro, mas sempre como reserva. Primeiro de Rodinei e depois de Wesley. Titular desde a venda do jovem para a Roma, o uruguaio recebeu confiança de Filipe Luís e viveu sua melhor temporada pelo clube carioca.

Com a vitória sobre o Ceará, o Flamengo chegou aos 78 pontos e não poderá ser alcançado mais por nenhuma equipe. Faltando uma rodada para o fim da competição, a vantagem para o Palmeiras, que ficou com o vice-campeonato do Brasileiro é de cinco pontos.