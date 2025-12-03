Jorginho enalteceu a conexão dos jogadores do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
Jorginho vê energia do Flamengo como fator determinante para o sucesso: 'Faz a diferença'
Rubro-Negro confirmou o título brasileiro nesta quarta-feira (3)
Jorginho vê energia do Flamengo como fator determinante para o sucesso: 'Faz a diferença'
Rubro-Negro confirmou o título brasileiro nesta quarta-feira (3)
De 'patinho feio' a peça fundamental, Varela comemora 'semana abençoada' pelo Flamengo
Lateral esteve presente em títulos da Libertadores e do Brasileiro
Arrascaeta valoriza trabalho do elenco do Flamengo: 'Lutou muito por esse ano incrível'
Uruguaio conquistou o seu 17º título com a camisa do clube carioca
Samuel Lino celebra volta por cima no Flamengo com gol decisivo: 'Feliz por ajudar'
Contratação mais cara da história, atacante marcou o gol que confirmou o título antecipado do Brasileirão
Flamengo iguala marca do Santos de Pelé com títulos da Libertadores e Brasileirão
Rubro-Negro é apenas o segundo a conquistar os dois títulos no mesmo ano mais de uma vez
Flamengo ultrapassa Santos e se isola como segundo com mais títulos brasileiros
Rubro-Negro, entretanto, é o clube que mais conquistou o Brasileirão desde 1971
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.