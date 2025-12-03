Jorginho enalteceu a conexão dos jogadores do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 03/12/2025 23:53

Rio - Um dos principais reforços do Flamengo na temporada, Jorginho retornou para o futebol brasileiro para fazer história. Em sua primeira experiência como profissional no Brasil, o volante ítalo-brasileiro viveu um ano mágico com os títulos da Libertadores e Brasileirão. O jogador destacou a conexão e a energia entre os jogadores como fator diferencial para o sucesso.

"É sensacional. Fruto de muito trabalho, entrega e seriedade. É mérito de todos os envolvidos. O resultado em campo é fruto de todo o entorno. A energia é sensacional. A conexão do grupo é muito boa. Todo mundo luta pelo outro, não existe ego. Trabalhamos para ajudar o companheiro a crescer e o Flamengo vencer. Isso faz toda a diferença", disse.

Contratado pelo Flamengo em junho, Jorginho retornou para o Brasil após sair do país ainda na categoria de base. O jogador ítalo-brasileiro chegou sem custos de transferências, mas custará mais de R$ 80 milhões entre salários e luvas, tendo um dos maiores vencimentos do futebol brasileiro.

Após conquistar a Libertadores e se tornar o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição continental, o Flamengo conquistou o título antecipado do Brasileirão. O Rubro-Negro venceu o Ceará por 1 a 0 , nesta quarta-feira (3), no Maracanã, pela 37ª rodada, e venceu o campeonato pela nona vez na história.

Com a vitória sobre o Ceará, o Flamengo chegou aos 78 pontos e confirmou o título antecipado. Já com a cabeça no Intercontinental, o Rubro-Negro encerra a participação no Brasileirão contra o Mirassol, domingo (7), às 16h (de Brasília), no Maião, pela 38ª rodada. A CBF, no entanto, estuda antecipar a partida.